Cairo Montenotte, auto cappottata in via Ferrere: conducente trasportato al San Paolo

Cairo Montenotte. Intervento in corso a Cairo in via Ferrere a causa di un’auto ribaltata. Secondo le prime informazioni, all’interno della vettura sarebbe rimasto bloccato un automobilista.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia locale, l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte.

Aggiornamento ore 9.44. Secondo quanto riferito, la causa del cappottamento sarebbe riconducibile alle condizioni dell’asfalto ghiacciato. L’automobilista coinvolto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.