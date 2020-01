Cairo Montenotte. Rocambolesco incidente, poco prima delle 20, lungo la Sp 29, nel tratto tra Cairo e la frazione di Rocchetta. Un’auto, forse a causa dell’asfalto reso viscido dal ghiaccio, è uscita di strada e si è cappottata, finendo a ridosso del guard rail.

Immediati i soccorsi: sul posto, chiamati da un automobilista in transito, sono subito arrivati i Vigili del fuoco, i militi della Croce bianca di Dego e il 118, ma, per fortuna, il giovane coinvolto nel sinistro, è uscito da solo dall’abitacolo ed è rimasto quasi illeso, per lui solo qualche escoriazione.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per l’intervento di ripristino del manto stradale e per la rimozione di olio e vetri, nonché del mezzo stesso.