Cairese, Matteo Giribone:”Felici per l’esordio dal primo minuto di Basso e Gambetta”

Cairo Montenotte. La Cairese esce imbattuta dal difficile campo del Rivasamba, pareggiando 1-1.

Per i valbormidesi si tratta dell’ennesimo risultato positivo, che conferma la bontà del campionato dei ragazzi di mister Maisano.

Il commento post gara è affidato al direttore sportivo Matteo Giribone.

“Il pareggio è un buon risultato, ottenuto contro una squadra tosta e che gli stessi nostri punti in classifica -afferma il dirigente valbormidese – abbiamo avuto qualche occasione per fare nostra l’intera posta, ma allo stesso tempo abbiamo rischiato di uscire a mani vuote dalla trasferta, ragion per cui ci teniamo stretto il risultato”.

“Siamo felici per l’esordio, dal primo minuto, di Simone Basso (classe 2002), che ha giocato un’ottima partita, fornendo l‘assist del pareggio a Di Martino e di Tiziano Gambetta (classe 2002), tra i migliori in campo”.