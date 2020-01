Bus, tutte le modifiche in vigore dal 7 gennaio

Provincia. Tpl Linea informa che a partire da martedì 7 gennaio 2020 gli orari e le fermate di alcune linee subiranno variazioni.

Sulla linea 45 Mallare-Cairo: la corsa feriale scolastica in partenza da Codevilla per Eremita-Altare delle 6.50 verrà anticipata alle 6.45; la corsa feriale scolastica in partenza da Codevilla per Eremita-Altare-Cairo delle 7.30 verrà anticipata alle 7.25.

Sulla linea 46 Millesimo-Cosseria-Carcare-Cairo: la corsa feriale scolastica in partenza da Millesimo per Cosseria-Carcare-Cairo delle 7.20 verrà anticipata alle 7.15; la corsa feriale scolastica in partenza da Millesimo per Carcare delle 7.45 verrà anticipata alle 7.40.

Sulla linea 46/ Millesimo-Cengio: la corsa feriale scolastica in partenza da Millesimo per Cengio delle 7.25 verrà anticipata alle 7.20; la corsa feriale scolastica in partenza da Cengio per Millesimo delle 7.35 verrà anticipata alle 7.30.

Sulla linea 55 Millesimo-Osiglia: la corsa feriale in partenza da Millesimo per Osiglia delle 6.30 verrà anticipata alle 6.25; la corsa feriale in partenza da Osiglia per Millesimo delle 6.55 verrà anticipata alle 6.50.

Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.