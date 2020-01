Bus ecologici per il trasporto pubblico locale, Berrino: “Stiamo lavorando al rinnovo del parco mezzi”

Liguria. Il consigliere Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando intende avvalersi dei fondi messi a disposizione dal MIT per l’acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e se emanerà linee guida di priorità o di indirizzo, nei confronti delle aziende di trasporto liguri, affinché prediligano l’acquisto di mezzi elettrici, dotandosi anche dell’infrastruttura di ricarica.

Il consigliere ha ricordato che il ministero in una nota del 8 gennaio 2020, informava che sono stati stanziati alle Regioni 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici adibiti sulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino, dopo avere illustrato la ripartizione dei fondi messi a disposizione dal MIT, ha aggiunto: “La Regione, prima di procedere con un’eventuale atto di indirizzo che individui quale scelta prioritaria l’acquisto di autobus elettrici, deve effettuare un’analisi dei fabbisogni delle aziende di trasporto liguri e armonizzarli con quanto previsto dalla norma”.

“Alcune aziende, infatti, stanno già implementando i loro parchi con bus elettrici mentre altre stanno sperimentando bus alimentati ad idrogeno o a metano”.

“Per poter implementare questo percorso virtuoso ed individuare quali azioni mettere in campo – ha aggiunto – i tecnici regionali stanno lavorando con le aziende, per ottimizzare quanto già esistente e programmare quanto necessario in futuro e, con i colleghi della altre Regioni al tavolo del coordinamento interregionale integrato dai funzionari del MIT, per impostare la fase attuativa e seguire, un percorso comune” ha concluso l’assessore regionale.