“Brucerei un figlio gay”, il consigliere Giovanni De Paoli: “Frase mai detta, sono sereno”

Liguria. “Con riferimento al procedimento a mio carico presso la procura di Genova per presunta diffamazione sono a ribadire di non aver pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare”.

Lo afferma il consigliere leghista, ora confluito nel gruppo misto, Giovanni De Paoli, a processo per la presunta frase shock, “se avessi un figlio gay lo brucerei” che avrebbe pronunciato secondo i rappresentanti dell’associazione Agedo, Associazione genitori di omosessuali e che aveva scatenato una vera e proprio bufera politica.

“Resto fiducioso che venga fatta chiarezza e aspetto con grande rispetto e serenità il corso della Giustizia” ha concluso l’esponente del Consiglio regionale. Il suo caso è il primo per omofobia in un’aula di Tribunale, con l’udienza prevista per oggi dopo la denuncia che era stata presentata dal “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”.

Era stata presentata anche la querela dell’Associazione AGEDO (Associazione genitori di omosessuali), con i due fascicoli uniti in un unico processo che vede a giudizio Giovanni De Paoli.