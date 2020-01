Borghetto Santo Spirito, il sistema bibliotecario della Val Varatella festeggia 20 anni di attività

Borghetto Santo Spirito. Il Sistema Bibliotecario della Val Varatella festeggia i 20 anni di attività, con il progetto “Leggere tutti, tuttinsieme”.

Grazie al contributo a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario recentemente assegnato per il secondo anno da parte del MIBACT, il Sistema ha deciso di rendere le proprie Biblioteche sempre più inclusive e, dopo aver formato i propri Operatori ed essersi dotato di materiali e strumenti adeguati, propone per i mesi di gennaio e febbraio una serie quattro appuntamenti di lettura inclusiva nelle singole biblioteche aderenti, dal titolo “Tante strade”, per incontrare le disabilità e facilitare l’utilizzo dei servizi offerti, da parte di tutti.

Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16,30 alle 18,30, nelle seguenti date: 15 gennaio presso la Biblioteca di Borghetto S. Spirito; 29 gennaio presso la Biblioteca di Toirano; 31 gennaio presso la Biblioteca di Balestrino e il 7 febbraio presso la Biblioteca di Boissano

“Tante strade” è coordinato da Marino Lagorio e intende facilitare, attraverso i vari linguaggi che la lettura può proporre, l’accesso alla Biblioteca, ai materiali presenti e alle attività proposte.

Per informazioni può essere contattato il Centro Sistema presso la Biblioteca di Borghetto S. Spirito. E’ gradita l’iscrizione alle attività.

Nato nel 1999, il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella è costituito da quattro Comuni: Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito e Toirano, che furono i primi, a livello regionale, a convenzionarsi dando vita ad un Sistema Bibliotecario sovracomunale, che rimane, a tutt’oggi, uno dei pochi Sistemi attivi.

Da allora, grazie all’impegno dei quattro Enti, che hanno sostenuto con le proprie forze il Sistema, le biblioteche aderenti hanno realizzato il catalogo unico informatizzato, attraverso il quale chiunque può verificare la presenza di un libro in una delle biblioteche e prenotarlo on-line; hanno svolto un’intensa attività di promozione del libro e della lettura con i bambini ed i ragazzi delle proprie scuole, proponendo laboratori di lettura, incontri con Autori di respiro nazionale, mostre, laboratori artistici, corsi di aggiornamento per Insegnanti e Bibliotecari; hanno realizzato materiali divulgativi ed hanno facilitato i prestiti interbibliotecari, anche a livello nazionale. Parallelamente le quattro Biblioteche hanno implementato il proprio patrimonio, rendendo disponibili per l’utenza circa 50.000 volumi e materiali, tra i quali un settore ragazzi particolarmente qualificato ed una sezione dedicata alla disabilità in costante aggiornamento.