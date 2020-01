Borghetto in lutto piange la scomparsa di Don Pietro Stalla: era stato parroco di San Matteo

Borghetto Santo Spirito. Comunità di Borghetto in lutto per la scomparsa di Don Pietro Stalla.

Per molti anni parroco di San Matteo, è deceduto all’età di 82 anni, lasciando un vuoto difficilmente colmatile, come si evince dalle parole di ricordo e affetto del sindaco Giancarlo Canepa.

“Impossibile per me, come per tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, dimenticare il suo inconfondibile modo di fare con il quale riusciva a tirare fuori il meglio dalle persone che entravano in contatto con lui”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Moltissimi gli insegnamenti e i buoni esempi che ho tratto da lui tra cui l’amore per la montagna. Ed è così che voglio ricordarlo, sorridente e felice in cima ad una vetta. Buon viaggio Don”, ha concluso il sindaco.