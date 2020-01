Bolkestein, Sartori e Berrino: “Appoggio di Fratelli d’Italia ai balneari”

Regione. Una lettera indirizzata alla Capitaneria, oltre che al Comune di Genova, al Demanio e a Regione Liguria per avvisare gli enti interessati del dovere di rispettare la direttiva Bolkestein.

Ha suscitato la reazione di Augusto Sartori e Gianni Berrino, rispettivamente capogruppo e assessore regionale di Fratelli D’Italia.

“I balneari, – hanno dichiarato, – possono contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia a tutti i livelli istituzionali, ci batteremo in Regione, al Parlamento italiano ed europeo per fare in modo che i loro interessi vengano tutelati”.

“Non si può accettare una direttiva folle come la Bolkestein, che non si cura minimamente di chi, da anni, investe negli stabilimenti. Ci sono in gioco migliaia di attività di famiglie liguri, già messe a dura prova lo scorso anno dalle mareggiate. Gli stabilimenti balneari sono da sempre un’eccellenza della nostra regione e come tali vanno assolutamente difesi”, hanno concluso.