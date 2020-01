Bocconi avvelenati, nuovo allarme in via Zavattini a Leca d’Albenga

Albenga. Dopo l’allarme veleno dato a Pietra Ligure (zona Trabocchetto) e Borghetto Santo Spirito, la Protezione Animali segnala il rinvenimento di bocconi avvelenati nelle aree verdi di via Zavattini a Leca d’Albenga.

L’associazione segnala “con riconoscimento la correttezza e l’efficacia del Comune di Albenga, che ha subito diffuso un appello, con l’indicazione del riferimento legislativo e dell’indirizzo del servizio comunale al quale rivolgersi; un’autentica rarità in provincia, dove spesso i comuni, cui le leggi da tanti anni assegnano compiti precisi di tutela degli animali domestici, si guardano bene dall’applicarla; norme che prevedono, in caso di avvelenamenti conclamati, la bonifica dei terreni e l’avvio di un procedimento penale da parte della polizia municipale”.

Anche le guardie zoofile volontarie dell’Enpa da Savona effettueranno controlli e pattugliamenti in zona alla ricerca dei bocconi, mentre l’associazione ribadisce l’invito “ai proprietari di cani alla massima attenzione durante la passeggiate giornaliere; più difficile sarà purtroppo evitare gli effetti del veleno per i gatti di proprietà che usufruiscono dell’ora di libertà (se non tenendoli in casa fino a pericolo rientrato) e, soprattutto, per la fauna selvatica che frequenta i luoghi abitati”.