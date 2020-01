Bocciofila Savonese, sabato 18 gennaio festa per il centenario

Savona. L’Associazione Bocciofila Savonese sta per compiere 100 anni. Le bocce sono un grande movimento sportivo che ha visto Savona eccellere in campo nazionale ed internazionale ed è importante raccontare anche perché le bocce sono sempre state lo sport popolare, in grado di aggregare tutti gli strati sociali e tutte le generazioni.

Fondata il 18 gennaio 1920, ha rappresentato un alto valore sociale fin dagli inizi del ‘900 e un punto di forte riferimento sociale nella città, nonché una passione sana, un esercizio per la mente e il corpo.

Non manca poi l’aspetto agonistico, con gli undici titoli italiani, il riconoscimento della Stella d’oro al merito sportivo del Coni nel 2006 e le imprese memorabili di molti atleti che hanno indossato la maglia bluarancio. Nel 1953 la Bocciofila Savonese ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di Losanna ed in tale occasione ottenne un lusinghiero terzo posto.

Molti importanti presidenti hanno creato questa lunga storia sino all’attuale Alessandro Gugliotta che sogna, con i suoi soci, un nuovo campo coperto per la sede di Savona in via Famagosta.

Sabato 18 gennaio, nella sede della Bocciofila Savonese, si svolgerà un momento di incontro per ricordare insieme questo giorno molto importante. Ma sarà sabato 23 maggio la vera giornata di festa che coinvolgerà tutta la cittadinanza e gli appassionati di questa lunga storia.

