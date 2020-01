Bergeggi, assistenza sanitaria: al via la distribuzione del “barattolo dell’emergenza”

Prende il via anche a Bergeggi la distribuzione del “barattolo di emergenza”, un sistema semplice ed efficace di supporto nell’emergenza medica inizialmente fornito a protezione delle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani.

Il “barattolo dell’emergenza” Lions contiene una piccola scheda informativa con le comunicazioni più importanti per i primi soccorritori ed il personale medico che dovrà poi assistere il soggetto, scheda immediatamente reperibile perché posizionata nel frigorifero di casa (ambiente quasi sempre disponibile e protetto da fuoco, esplosioni etc.). La scheda contiene note sulle principali patologie, i farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc.

Sulla porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida, i soccorritori potranno cosi accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se stesse.

Informati gli operatori del 118 e del Pronto Soccorso e tutte le Pubbliche Assistenze del territorio.

“Fatta la proposta da parte dei Lions di Noli Spotorno Bergeggi, abbiamo aderito con entusiasmo al progetto come amministrazione, coinvolgendo non solo i cittadini ma anche la farmacia e i medici di famiglia” afferma il sindaco Roberto Arboscello.

“Credo che il barattolo sia uno strumento semplice ma importantissimo per le molte persone anziane che vivono sole e che molto spesso assumono terapie farmacologiche complesse, che provocano difficoltà nel ricordare quali farmaci si assumono. In caso di emergenza è importante fornire velocemente agli operatori sanitari le giuste informazioni. Non posso che ringraziare a nome di tutta la popolazione il comitato locale dei Lions per il progetto” conclude il primo cittadino.