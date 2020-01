Vado Ligure. Prima sconfitta in campionato, dopo dodici successi consecutivi, per le pappagalline che con un cuore enorme provano a sfangarla anche questa volta, ma Prato ne ha di più e si impone con 7 punti di scarto.

Biancorosse che iniziano bene in attacco ispirate da una super Dagliano (22 alla fine per lei di cui 12 nel primo quarto) mentre in difesa patiscono la forte intensità che mettono le toscane su ogni possesso; nonostante questo, al termine della prima frazione il tabellone segna 17 pari.

Secondo periodo nel quale poco cambia: i ritmi sono sempre frenetici e le liguri iniziano a pagare un po’ gli acciacchi delle temerarie che sono riuscite a scendere in campo. Le pratesi provano il primo allungo a metà del quarto ma le ospiti sono brave a non affondare rispondendo con un controparziale arrivando così all’intervallo sotto di 4 lunghezze, sul 37-33.

Al rientro dagli spogliatoi le liguri, nonostante il fiato corto, giocano quasi sempre con la testa collegata al campo, senza esagerare nei ritmi in attacco, ma in difesa qualche disattenzione di troppo impedisce loro di mettere il naso avanti, arrivando così al 30° sul punteggio di 56-51.

Il quarto periodo è tutto una rincorsa stile Wile Coyote con Beep Beep, con le liguri, ovviamente, a fare la parte del coyote: ogni qual volta provava ad avvicinarsi alle toscane, queste ultime realizzavano per mantenere le distanze. Una rincorsa terminata con la sirena finale che vede il tabellone recitare 72-65.

“Speravamo non arrivasse mai, ma la sconfitta è arrivata anche per noi – dicono i dirigenti vadesi -. Partita difficile per via dei tantissimi acciacchi, per il campo insidioso, per tanti altri motivi, ma le ragazze son state brave perché son riuscite a giocare ad un gran livello che dimostra il perché sono arrivate dodici vittorie consecutive”.

Prossimo incontro mercoledì 22 gennaio alle ore 19,30 al pallone Geodetico di Vado Ligure contro la neo capolista solitaria Pallacanestro Femminile Firenze. Partita valida per il recupero dell’ottava giornata di campionato.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 14ª giornata:

Pallacanestro Femminile Prato – Amatori Pallacanestro Savona 72-65

(Parziali: 17-17; 37-33; 56-51)

Pallacanestro Femminile Prato: Lastrucci, Catalano 13, Sautariello 4, Vannucchi 18, Lacitignola, Bencini 4, Baldi, Billi, Ponzecchi 4, Garatti 16, Popolo 13. All. Conti, ass. Consorti – Borghesi.

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 7, Picasso 3, Carbonell 12, Lanari, Leonardini, Dagliano A. 22, Paleari 7, Principi 6, Zappatore 8, Franchello ne. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Arbitri: Rinaldi (Livorno) e Nocchi (Vicopisano).