Baracca a fuoco in una cascina a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco per l’incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi.

Il rogo si è sviluppato in una cascina di via Volturno, intorno alle 9 e 30 di questa mattina. E’ stato il fumo sprigionato dalle fiamme a far scattare l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri, che in breve tempo hanno spento l’incendio prima che potesse propagarsi alla zona circostante.

Non si registrano feriti o persone intossicate. La struttura è andata in gran parte distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno poi operato per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.

Restano ancora da appurare le cause che hanno originato il rogo, non lontano dal casello autostradale di Borghetto.