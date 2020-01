Banda di malviventi assalta EuroXOro a Pietra: armati, fuggono su auto rubata poi incendiata

Pietra Ligure. Sono entrati armati e a volto coperto, nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 13 gennaio), hanno minacciato la titolare, alla presenza di due clienti, e fatto razzie di gioielli e oggetti esposti in vetrina. Quindi, si sono dati alla fuga su un’auto rubata, abbandonata e incendiata poco dopo.

È questa la cronaca del colpo messo a segno da una banda di ladri (almeno due o tre persone), che ha preso di mira il negozio di compro oro EuroXOro in via Sordo, a Pietra Ligure.

Sono entrati in azione intorno alle 18,30, con il viso coperto dal casco (per proteggersi dalle telecamere installate nel negozio) e armati (forse di pistole) e hanno agito in fretta.

Una volta fuori, sono saliti a bordo di una Fiat Panda che si è scoperto essere stata precedentemente rubata a Borghetto Santo Spirito. Hanno guidato per appena un chilometro, salvo poi abbandonare la vettura, che è stata data alla fiamme in un parcheggio condominiale e poi ritrovata dai carabinieri.

E sono proprio i militari ad indagare sull’accaduto. Mentre la refurtiva è ancora da quantificare, domani saranno eseguiti i rilievi sulla “carcassa” dell’auto incendiata e proseguiranno le indagini per risalire all’identità dei malviventi.