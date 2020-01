Autostrade per l’Italia prepara nuovo piano investimenti per salvare le concessioni

Liguria. Un nuovo piano industriale di Autostrade in preparazione da presentare al Mit per ottenere il mantenimento delle concessioni, più che mai in discussione nelle ultime settimane dopo il caos dei tratti autostradali.

Una sorta di ultima carta da giocarsi in questa complicata partita più politica che industriale: il documento prevederebbe un corposo piano di investimenti dedicati alle manutenzioni e l’apertura per un ricalcolo dei pedaggi, assecondando anche le richieste degli utenti e dei settori economici penalizzati dalla situazione degli ultimi tempi.

Secondo gli analisti la mossa potrebbe “rispondere” ad un atteggiamento del governo molto intransigente, che porta avanti la minaccia delle revoca per partire da una posizione di vantaggio sul tavolo delle contrattazioni, anche per chiedere un corposo risarcimento per quanto successo sulle autostrade liguri, e non solo, e rivedere il meccanismo delle concessioni, pur mantenendole.

Nei prossimi giorni si attendono i dettagli del nuovo piano industriale di Atlantia, che intant torna a salire anche in Borsa dopo il tonfo dei giorni scorsi.