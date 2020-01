Autostrade liguri, tutti i cantieri fino al 7 febbraio

Liguria. Si intensifica il piano di interventi di controllo e manutenzione sulla rete ligure attuato dalla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Le attività programmate riguardano in particolare le ispezioni di tutte le gallerie presenti sulla rete, gli adeguamenti obbligatori degli impianti di servizio delle gallerie previsti dalla normativa europea, le verifiche alle barriere antirumore.

I lavori verranno realizzati in orario notturno, così da generare il minor impatto possibile sulla circolazione, e cercando di comprimere al massimo le tempistiche degli interventi, eseguendo ove possibile più lavorazioni in contemporanea. Nel caso in cui le verifiche tecniche evidenziassero la necessità di ulteriori interventi, questi verranno eseguiti ampliando l’orario di lavorazione del medesimo cantiere, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

Per fornire agli automobilisti l’informazione più completa e aggiornata possibile, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha predisposto un apposito piano di comunicazione: a partire da oggi, ogni venerdì sarà infatti pubblicato un “bollettino” che conterrà il dettaglio di tutti gli interventi programmati sulla rete per i successivi 7 giorni. Eventuali variazioni operative saranno tempestivamente comunicate all’utenza. Il “bollettino” sarà consultabile dalla homepage del sito www.autostrade.it e sul canale Facebook della società. Le informazioni saranno inoltre diffuse tramite i canali di servizio di My Way (in onda su Skytg24 e Rtl 102.5), del network di InfoMoving (inclusi i ledwall presenti nelle aree di servizio) e di Isoradio. Aggiornamenti costanti saranno inviati anche alle istituzioni locali, a partire da Regione Liguria, Comune di Genova, Prefettura di Genova.

Qui sotto i cantieri da venerdì 31 gennaio e venerdì 7 febbraio 2020 sui tratti gestiti da Autostrade – CLICCA QUI per quelli su Autostrada dei Fiori

VENERDI’ 31 GENNAIO

A12 Genova-Sestri Levante

– chiusura notturna tratto Rapallo-Recco verso Genova. Uscita obbligatoria a Rapallo, con rientro a Recco;

– chiusura notturna uscita di Genova Est, per chi proviene da Genova. In alternativa utilizzare l’uscita di Genova Nervi o, per chi proviene dalla A7, Genova Ovest.

A10 Genova-Savona

– chiusura notturna tratto Savona-Albisola verso Genova. Uscita obbligatoria a Savona, con rientro ad Albisola

SABATO 1 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

– chiusura notturna tratto Rapallo-Recco verso Genova. Uscita obbligatoria a Rapallo, con rientro a Recco

A7 Serravalle-Genova

– chiusura notturna tratto Busalla-Genova Bolzaneto verso Genova. Dopo l’uscita obbligatoria a Busalla, percorrere la SS35 dei Giovi con rientro a Genova Bolzaneto. Per i mezzi pesanti, immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e raggiungere Genova attraverso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Recco-Genova Nervi verso Genova. Uscita obbligatoria a Recco, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Genova Nervi

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna uscita di Arenzano, per chi proviene da Savona. In alternativa, si consiglia di uscire a Varazze

A7 Serravalle-Genova

tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante in direzione Serravalle/Milano, dal km 132+500 al km 131+000, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore

tra l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto in direzione Serravalle/Milano, dal km 128+500 al km 127+000, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Genova Nervi-Recco verso Sestri Levante. Uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Recco.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Sestri Levante-Lavagna verso Genova. Uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Albisola-Savona verso Savona. Uscita obbligatoria ad Albisola, percorrere la SS1 Aurelia, con rientro a Savona

A7 Serravalle-Genova

– chiusura notturna tratto allacciamento A12 Genova-Sestri Levante-Genova ovest verso Genova. A chi proviene da Milano ed è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto, a chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Est.

A7 Serravalle-Genova

– tra l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto verso Serravalle/Milano, dal km 128+500 al km 127+000, riduzione a una corsia, per lavori barriere antirumore

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura tratto Genova Nervi-Recco verso Sestri Levante. Uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Recco

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura tratto Sestri Levante-Lavagna verso Genova. Uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna

A10 Genova-Savona

-chiusura tratto Varazze-Celle Ligure verso Savona. Uscita obbligatoria a Varazze, con rientro a Celle Ligure

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Genova Pra’-Genova Aeroporto verso Genova. Uscita obbligatoria a Genova Pra’ con rientro a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova

A7 Serravalle-Genova

– chiusura notturna tratto allacciamento A12 Genova-Sestri Levante-Genova ovest verso Genova. A chi proviene da Milano ed è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto, a chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Est.

-chiusura notturna dell’uscita di Ronco Scrivia, per chi proviene da Genova. Utilizzare l’uscita di Busalla

A12 Genova-Sestri Levante

– tra Genova est e Genova Nervi verso Sestri Levante, dal km 4+500 al km 6+000, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Genova Nervi-Recco verso Sestri Levante. Uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Recco

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Sestri Levante-Lavagna verso Genova. Uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna

-chiusura notturna dell’uscita della stazione di Genova est, per chi proviene da Sestri Levante. In alternativa si consiglia l’uscita di Genova Nervi

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Arenzano-Varazze verso Savona. Uscita obbligatoria ad Arenzano, con rientro a Varazze

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Genova Pra’ –Genova Aeroporto verso Genova. Uscita obbligatoria a Genova Pra’ con rientro a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova

A12 Genova-Sestri Levante

Tra Genova Nervi e Genova est verso Genova, dal km 10+500 al km 9+000 e dal km 6+000 al km 4+400, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore

VENERDI’ 7 FEBBRAIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura notturna tratto Genova Nervi-Recco verso Sestri Levante. Uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia con rientro a Recco

A10 Genova-Savona

-chiusura notturna tratto Arenzano-Genova Pra’ verso Genova. Uscita obbligatoria ad Arenzano con rientro a Genova Pra’. Chi proviene dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce potrà regolarmente accedere alla A10 Genova-Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

– tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, dal km 12+000 al km 11+000, riduzione a una corsia, per verifiche barriere antirumore.