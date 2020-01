Autostrada, mattina difficile tra Spotorno e Feglino: un’auto contro il guard rail, un’altra a fuoco

Spotorno. Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11 sull’autostrada A10 tra i caselli di Feglino e Spotorno. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 59+450.

Coinvolto un solo veicolo, con due anziani a bordo. Secondo quanto ricostruito la vettura si è schiantata contro il guard rail. Immediato l’intervento sul posto di automedica, ambulanza e vigili del fuoco. La coppia è stata portata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: fortunatamente le condizioni dei due anziani non preoccupano.

Praticamente in contemporanea intervento anche sulla corsia opposta, tra Spotorno e Feglino, all’altezza del km 57+800, a causa di un veicolo in fiamme. Nessun ferito ma qualche disagio per la circolazione, con rallentamenti in direzione Francia per circa 2 km.