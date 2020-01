Auto usate, in Liguria si registra un calo dello 0,4%

Regione. La Liguria fa un piccolo passo verso l’innovazione e verso il nuovo nel campo delle automobili. A rilevarlo è il sito Autoscout24.it, in uno studio diffuso oggi. Studio che evidenzia un dato molto importante, ovvero quello del mercato delle auto usate che nel 2019, rispetto al 2018, è andato al ribasso dello 0,4%. Ma i dati hanno anche cercato di capire quale sia l’auto che viene cercata di più.

Nel campo dell’usato, come si legge, il diesel è ancora la macchina più ricercata mentre le cosiddette “green”, le auto ecologiche, sono ancora agli inizi e non molto diffuse.Il prezzo medio delle auto offerte sul mercato nella regione è pari a 11.025 euro, un dato inferiore rispetto alla media italiana, ma che arriva a 17.670 euro per le auto elettriche e a 20.690 euro per le ibride. E’ invece 9,5 anni l’età media delle auto in vendita, dove troviamo la Wolkswagen Golf tra i modelli più richiesti, la Toyota Yaris tra le ibride e la Renault Twizy sulle elettriche.

La classifica (negativa) per i passaggi di proprietà in Liguria vede Genova davanti a tutti con un -2,2%, poi Savona con un -0,2%, Imperia +5,8% e La Spezia +0,1%.

Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Genova con un prezzo medio di 11.305 euro e La Spezia 10.890 euro. Seguono Savona con 10.650 euro e la “più economica” Imperia con 10.205 euro. I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 17.670) o ibride (€ 20.690).