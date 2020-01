Auto ribaltata sull’Aurelia a Varazze: ferita una donna

Varazze. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Varazze, proprio all’altezza del porticciolo turistico.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 15 e 30, la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo: dopo aver preso il cordolo della rotonda che immette nella cittadina del levante savonese si è ribaltata lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di personale sanitario e l’automedica del 118: all’interno dell’abitacolo una donna di 50 anni, che è stata estratta dai pompieri e soccorsa dai sanitari.

Dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il sinistro stradale ha provocato disagi alla circolazione, con la viabilità rimasta bloccata per consentire l’azione dei soccorritori. Ora si attende l’arrivo del carro attrezzi per la rimozione della vettura e il ritorno alla normalità viaria sulla via Aurelia.