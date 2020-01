“Aurelia a rischio crollo a Capo Noli”. E il sindaco ordina ad Anas “verifiche urgenti”

Noli. Incredibile, ma vero. L’Aurelia, nella zona di Capo Noli, è a rischio crollo ed è probabile che possa scattare un’interdizione se non totale, quantomeno parziale del tratto.

A darne comunicazione è lo stesso ente comunale, autore questa mattina di alcune riprese con un drone, fornito dai vigili del fuoco, dalle quali si evince “l’aggravamento del dissesto a margine della via Aurelia” nel tratto compreso tra l’hotel e la galleria.

Per questo motivo, il sindaco Lucio Fossati, ha immediatamente manto un’ordinanza diretta ad Anas per richiedere “verifiche urgenti ed immediate”.

Di seguito, le richieste contenute nel documento: “Adottare ogni misura cautelativa a tutela della viabilità pubblica incolumità, non escusa l’interdizione o limitazione di traffico sulla via Aurelia; effettuare immediatamente e comunque non oltre 7 giorni, mediante tecnico qualificato, il monitoraggio dell’area interessata, con indagini specifiche”.

“Tutto al fine di eliminare la situazione di pericolo creatasi ed a tutela della pubblica e provata incolumità”.