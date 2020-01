Aurelia a Capo Noli, sopralluogo di Anas: pronto l’intervento di messa in sicurezza

Noli. Dopo l’ordinanza emessa dal sindaco di Noli Lucio Fossati per la grave situazione dell’Aurelia all’altezza di Capo Noli, questa mattina immediato il sopralluogo tecnico da parte di Anas sul tratto interessato da un potenziale crollo, con possibile interdizione della viabilità.

“Grave pericolo” le parole del primo cittadino che ieri ha firmato con urgenza una ordinanza diretta ad Anas per richiedere “verifiche urgenti ed immediate”.

Sono state le riprese con un drone, fornito dai vigili del fuoco, che hanno evidenziato “l’aggravamento del dissesto a margine della via Aurelia” nel tratto compreso tra l’hotel e la galleria.

“Adottare ogni misura cautelativa a tutela della viabilità pubblica incolumità, non escusa l’interdizione o limitazione di traffico sulla via Aurelia; effettuare immediatamente e comunque non oltre 7 giorni, mediante tecnico qualificato, il monitoraggio dell’area interessata, con indagini specifiche” è scritto nell’ordinanza del Comune nolese, preoccupato per la grave situazione di pericolo.

Al termine del sopralluogo tecnico da parte di Anas saranno comunicati tempi e modalità dell’intervento di messa in sicurezza con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità.

Secondo quanto trapelato si procederà con massima priorità, anche perchè pare che il dissesto rilevato dalle immagini del drone sia di una certa entità.