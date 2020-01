Pietra Ligure. L’A.S.D. AsinOlla lancia la campagna di tesseramento per l’anno2020. L’associazione che gestisce il parco natura di Pietra Ligure ricorda che per usufruire dei servizi messi a disposizione della struttura occorre essere tesserati e avere quindi la relativa copertura assicurativa.

Per i tesserati sarà possibile accedere gratuitamente al parco che ospita asini e cavalli, aree attrezzate per pic-nic all’aperto o grigliate in compagnia, così come è possibile sostare in relax all’ombra degli ulivi in una location unica e con un panorama mozzafiato.

Foto 3 di 3





Il parco ospita diverse tipologie di eventi, cerimonie e feste private, oltre al campo natura estivo che in inverno si trasforma in un doposcuola nel verde sulla collina pietrese.

Nell’offerta un pacchetto di visite ed escursioni: tra le novità lo slow trekking con gli asini nell’ambito del settore outdoor e l’itinerario dedicato alla scoperta delle piante aromatiche, fiore all’occhiello del nostro territorio. Non dimentichiamo, inoltre, tutte le possibili attività assistite e di riabilitazione con i nostri asini, addestrati e curati da una equipe specializzata.

La nostra associazione è partner della rete di impresa SeaStone Riviera nel settore outdoor ed è pronta a lanciare nuove iniziative turistico-attrattive nel corso dell’anno. E siamo pronti, grazie al nostro staff, a presentare altre importanti novità nel segno della natura, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, operando al tempo stesso per un complessivo ammodernamento della struttura (in particolare con spazi al coperto).

Il costo della tessera per diventare soci dell’ASD Asinolla e godere di un parco natura unico in Liguria è di 30 euro.

Per informazioni e contatti: 3391771999- 3337329813 – 3475672522. Parco Asinolla, Pietra Ligure, via Piave, Pian Dell’Olio. Anche su Facebook: https://www.facebook.com/asinolla/