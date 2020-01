Apm Terminal, a Vado la prima nave porta-container “record” da 6.750 Teu

Vado Ligure. E’ lunga circa 300 metri, è larga 40 metri e ha una capacità di 6.750 Teu. E’ la Northern Monument, imponente nave container approdata quest’oggi nel nuovo Apm Terminal di Vado Ligure.

L’imbarcazione, costruita nel 2004 e battente bandiera portoghese, è la prima nave di questa stazza giunta a Vado Ligure e perciò non ha potuto fare a meno di attirare l’attenzione dei più curiosi per la sua capacità di carico e la quantità di container che possono trovare spazio a bordo.

Il suo scalo rappresenta l’ultimo test tecnico in vista dell’attivazione, a febbraio, del servizio ME2, che collegherà il Mediterraneo con il Medio Oriente e l’India, e del servizio MMX, che collega il Mediterraneo col Canada: le navi in viaggio su queste rotte faranno tutte scalo a Vado Gateway.

Medio Oriente e India e poi nord America: ma le novità per Vado non finiscono qui. A dicembre scorso, in occasione dell’inaugurazione del terminal, l’amministratore delegato Apm Paolo Cornetto tracciava già i prossimi piani per la crescita dello scalo vadese: “I primi servizi che si sposteranno a Vado Ligure sono previsti a inizio febbraio, sono orientati al sud asiatico e al nord America-Canada; ma nel corso del 2020 cercheremo di portare qui altri servizi”.