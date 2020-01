Alassio. Con la prima partita del 2020 è arrivata finalmente la prima vittoria per le ragazze dell’Alassio FC nel campionato di Eccellenza ligure.

Ieri, domenica 5 gennaio, le giovanissime giallonere (che come tante altre volte erano in campo con una formazione dall’età metà molto bassa con elementi del 2002, 2003 e 2004, praticamente una squadra Juniores) hanno affrontato le ragazze del Genova Calcio (ad onor di cronaca giovanissime anche loro) con cui condividevano l’ultimo posto in classifica.

Alla fine di una partita a tratti piacevole e con buoni fraseggi di gioco è arrivato il primo successo in campionato per le alassine, con un rotondo 3-0 che dà morale, i primi tre punti e fa guardare con fiducia al futuro queste ragazze che stanno facendo un’esperienza molto importante in un campionato dove molte squadre possono schierare giocatrici di notevole esperienza rispetto alle giallonere.

Le tre reti sono state realizzate da Elena Cugerone, autrice di una doppietta, e da Maria Herman su calcio di punizione. Buona prestazione, comunque, di tutta la squadra di mister Carle che ora guarda alla trasferta di Chiavari di domenica 12 gennaio, dove affronterà il Rupinaro Sport.