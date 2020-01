Andora. Festività all’insegna dello sport con record di partecipanti al meeting internazionale della classe Laser organizzato dal Circolo Nautico Andora, con il patrocinio del Comune di Andora, che si chiude oggi con un bilancio positivo sia per la qualità degli equipaggi che per l’attività tecnica realizzata che confermano Andora come meta ideale nella stagione invernale per chi pratica vela e vuole allenarsi anche durante il periodo di sosta delle competizioni.

“La partecipazione è stata lusinghiera, con la presenza di ottanta atleti di diverse nazionalità – spiegano Roberto Elena tecnico della squadra agonistica del Circolo Nautico Andora ed il presidente Pierangelo Morelli -. Tanti gli allenamenti intensivi e le regate non competitive che si sono svolte con regolarità giornaliera grazie alle magnifiche condizioni meteo“.

Foto 3 di 3





“Una volta di più si dimostra come il nostro mare ed il nostro clima consentano di attrarre sportivi specialmente provenienti dal nord Italia ed Europa – spiegano dal Circolo Nautico Andora -. Naturalmente tutto ciò è possibile grazie alla concreta collaborazione di tutti gli enti preposti, il Comune in primo luogo, che ringraziamo e con cui siamo disponibili a una sempre più fattiva alleanza per far crescere insieme questa attività e portare Andora a diventare un riferimento per lo sport della vela“.