Andora, scontro frontale tra auto e furgone: due feriti

Andora. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia ad Andora, all’altezza del porto turistico.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.00 di oggi, si è verificato uno scontro tra un’auto ed un furgone, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio sono stati gli occupanti della vettura, un uomo ed una donna, soccorsi dall’automedica del 118 e da personale sanitario.

Dopo le prime cure sono stati traportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito non hanno riportato gravi ferite o traumi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Praticamente illeso, invece, il conducente del furgone.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del sinistro stradale. La viabilità sull’Aurelia è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.