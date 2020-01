Andora. Prosegue l’ottimo periodo delle due squadre liguri impegnate nel campionato di Serie A2 di bocce volo.

Nella dodicesima giornata l’AB Genovese è tornata al successo, battendo nettamente sui campi di casa il Masera. Archiviata la sconfitta di sette giorni prima col Nus, grazie a sette vittorie negli ultimi otto turni, conservano la seconda posizione in classifica in solitaria.

L’Andora occupa la settima piazza. I biancazzurri hanno prevalso col minimo scarto sul Mondovì portando a quattro la striscia di risultati utili: un pareggio e tre successi consecutivi.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

AB Genovese – Masera 20-7

Combinato: A. Dondero – D. Basso 20-26

Prima coppia: M. Ginocchio / A. Rossi – G. Crovo / I. Della Piazza 2-11

Primo individuale: T. Micheli – M. Cinalli 11-9

Terna: P. Cambiaso / S. Del Bene / E. Piccardo – A. Bagnasco / A. Mellerio / S. Mellerio 11-1

Staffetta: L. Caviglia / M. Saettone – A. Bagnasco / G. Crovo 21/27, 26/28, 47/55 – 24/28 20/25 44/53

Primo tiro precisione: A. Rossi – M. Cinalli 25-17

Secondo tiro precisione: E. Piccardo – D. Basso 18-13

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Masera 1-0

Tiro progressivo: L. Caviglia – G. Crovo 30/46 – 27/37

Tiro progressivo: M. Saettone – A. Bagnasco 37/42 – 37/43

Seconda coppia: T. Micheli / M. Levaggi – M. Cinalli / P. Mariolini 11-10

Terza coppia: A. Dondero / F. Vaccarezza – A. Mellerio / S. Mellerio 11-1

Secondo individuale: M. Ginocchio – I. Della Piazza 11-4

Terzo individuale: S. Del Bene – D. Basso 4-11

Arbitro: Ghersi

Andora – Mondovì 14-13

Combinato: G. Freccero – C. Negro 27-31

Prima coppia: R. Rossi / G. Morotti – F. Gasco / S. Arcilasco 10-5

Primo individuale: P. Longagnani – E. Trivellin 5-11

Terna: G.L. Gottardo / A. Cappato / L. Armato – G. Parena / C.R. Lucco / G. Cavallo 8-10

Staffetta: S. Sciutto / N. Gallizia – L. Peano / G. Bertotti 20/28, 21/28, 41/56 – 20/28 18/28 38/56

Primo tiro precisione: G. Freccero – C. Negro 12-9

Secondo tiro precisione: P. Longagnani – F. Gasco 15-21

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Andora – Mondovì 0-1

Tiro progressivo: S. Sciutto – G. Bertotti 38/47 – 33/46

Tiro progressivo: N. Gallizia – L. Peano 32/42 – 41/48

Seconda coppia: P. Longagnani / G. Morotti – C. Negro / E. Trivellin 5-7

Terza coppia: R. Rossi / M. Morotti – G. Parena / G. Cavallo 6-4

Secondo individuale: G. Freccero – F. Gasco 11-5

Terzo individuale: A. Cappato – C.R. Lucco 11-5

Arbitro: Nappi