Andora. Il nuovo campo da basket del plesso scolastico di via Cavour diventa uno spazio aperto ai cittadini fuori dagli orari di utilizzo scolastico. Lo ha annunciato il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Andora, Ilario Simonetta che ha ufficialmente riconsegnato alla collettività la struttura sportiva che nei mesi scorsi è stata completamente rinnovata.

“Sono felice di poter dare agli sportivi, alle famiglie e ai ragazzi l’opportunità di utilizzare gratuitamente il campo da basket che mi auguro diventi uno spazio di aggregazione dove i giovani possano fare liberamente sport insieme – ha spiegato il consigliere Ilario Simonetta, istruttore sportivo e ultra maratoneta – Si tratta di un progetto promosso dal Comune che apre il campo ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 16.30 fino alle 19.00. L’utilizzo è libero, ma lo spazio sarà controllato e presto anche video sorvegliato per evitare usi impropri ed episodi di vandalismo”.

“Quest’iniziativa offre anche una piccola opportunità di occupazione ed inserimento sociale: l’apertura e la chiusura del campo è realizzata grazie ad un progetto di borsa lavoro attivata dai Servizi sociali del Comune che ringrazio per la collaborazione insieme agli agenti della Polizia Locale per l’aiuto e i controlli che faranno in zona” conclude Simonetta.