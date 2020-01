Savona. Prima di rituffarsi nel campionato, i Giovanissimi 2005 del Savona hanno disputato una partita amichevole con il Torino.

Il test match tra i granata e i biancoblù è stato articolato su tre tempi di gioco, per permettere a tutti i ragazzi in rosa delle due squadre di potersi esprimere. Erano di fronte il Torino, capolista del girone interregionale Under 15, ed il Savona, capolista del girone A del campionato regionale Under 15 ligure.

Il risultato finale, 3-2, appare giusto, ma è da sottolineare come è maturato. Nel primo tempo in vantaggio gli striscioni in rete con Berruti, su assist di Gaglioti su classica azione di contropiede. Il Torino trova il pareggio allo scadere del primo tempo sull’unica sbavatura difensiva savonese.

Nel secondo tempo il Torino mantiene il pallino del gioco, aumentando un po’ di intensità, mentre il Savona concede un po’ di più, ma senza rischiare troppo. Da una ripartenza su lancio di Giani, Contrafatto colpisce di testa innescando Dia che conclude a rete ed insacca. La reazione dei granata non tarda ad arrivare e trovano il pareggio con una bella girata in area di rigore. La supremazia territoriale del Torino aumenta, ma il secondo tempo termina sul risultato di 2 a 2.

Il terzo tempo, complice l’affaticamento e la minore capacità atletica e di convinzione degli ospiti, mette in evidenza un Torino più intraprendente, che genera più palle gol, ma essendo un po’ impreciso sotto rete fatica a trovare il vantaggio. Una disattenzione difensiva dei biancoblù però regala la palla del 3 a 2 ai granata, che questa volta non sbagliano. Il Savona ha la forza per creare ancora un’occasione, ma il tiro di Bonanni finisce alto sopra la traversa. Il risultato non cambia più.

In sintesi, un ottimo test per entrambe le squadre. Passi avanti sono stati messi in mostra dai ragazzi dei mister Natrella e Bellotti, anche se c’è da lavorare ancora molto. Esemplare, sotto tutti gli aspetti, l’ospitalità della società granata.

Il Savona ha giocato con Matteo Ferro, Samuele Sardo, Mattia Pische, Mattia Nervi, Emiliano Bellotti, Andrea Casu, Manuel Gaglioti, Riccardo Arboscello, Gabriel Berruti, Marco Valentino, Luca Benini; Gabriele Fresia, Tommaso Dell’Isola, Francesco Cestelli, Vittorio Giani, Matteo Emanueli, Jacopo Saracco, Massimiliano Toscano, Cristian Contrafatto, Francesco Bonanni, Sami Dia, Roberto Seccafen, Nicholas Anselmo.

La squadra è stata seguita dall’allenatore Massimiliano Natrella e dai dirigenti Marco Bellotti, Andrea Benini e Ivo Romasi.