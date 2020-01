Spotorno/Noli. Diverse segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione e altre diffuse sui social: è allarme tra i ciclisti che questa mattina si sono ritrovati con una brutta sorpresa nel loro transito sull’Aurelia, nel tratto tra Noli e Spotorno.

Secondo quanto appreso, infatti, ignoti hanno posizionato una serie di chiodi sul tratto di viabilità dove solitamente transitano i molti ciclisti che amano la consueta “gita” del sabato mattino.

Foto 2 di 2



Molti bikers, purtroppo, non sono riusciti ad evitare i chiodi presenti sulla strada. Risultato? Alcuni si sono dovuti fermare con le ruote forate.

Rabbia, a dir poco, tra i ciclisti, in quanto secondo loro si tratta di chiodi con testa abbastanza larga gettati appositamente da qualcuno, “molto probabilmente in previsione della manifestazione “RandoBefana” che si svolgerà domenica 5 gennaio e che raduna molti amanti della bici…”.

“I chiodi sono stati seminati in buona parte lungo la linea bianca che delimita la carreggiat…” racconta un altro ciclista. “Domani, oltretutto, c’è una gran fondo con centinaia di partecipanti, ragazzini e adulti, con partenza proprio nella zona in cui sono stati trovati i chiodi e dispiacerebbe dover assistere a degli incidenti per colpa di qualcuno senza cervello che neanche si rende conto di cosa potrebbe succedere. Forare in mezzo a centinaia di ciclisti rappresenta un grave pericolo…”.

Il caso è stato ovviamente segnalato alle autorità competenti, in primis le polizie municipali di Noli e Spotorno che stanno svolgendo gli accertamenti e le indagini del caso. Al vaglio da parte degli agenti le immagini della videosorveglianza.