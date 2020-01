Allarme Enpa: “A Savona un sadico che spara siringhe agli uccelli”

Savona. “C’è un sadico, bisognoso di cure urgenti prima che causi danni anche alle persone, che si diverte a sparare siringhe agli uccelli”. Inizia così l’allarme lanciato dall’Enpa di Savona.

“Dopo gli spari di fine d’anno ai volatili della Villetta – scrivono – da qualche settimana, a Savona in via Untoria, ai volontari della Protezione Animali vengono segnalati soprattutto colombi che volano con grossi aghi da iniezione infissi nel corpo; e sui tetti della zona sono stati trovati altri aghi, segno del bersaglio sbagliato o che i volatili sono riusciti a levarsi o hanno perso il doloroso dardo”.

“Anche le persone che abitano o frequentano il quartiere sono preoccupate – spiegano gli animalisti – perché il folle potrebbe colpire, magari solo per errore, anche loro”.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa hanno avviato gli accertamenti per individuare e denunciare il responsabile per maltrattamento di animali, con successiva costituzione di parte civile dell’associazione. Chiunque avesse informazioni utili, anche anonime, può telefonare alla sede Enpa di Savona al numero 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’associazione fa inoltre appello agli animalisti residenti in zona “alla massima attenzione, affinché aiutino all’individuazione di questa persona disturbata”.