Albisola Superiore/Roma. E’ stata consegnata direttamente nelle mani di Papa Francesco, nel corso dell’ultima Udienza Generale in Vaticano tenutasi mercoledì 28 gennaio, l’opera in ceramica di Dolores De Giorgi e la poesia di Veronica Bevilacqua, vincitrici della terza edizione del concorso “Natività”.

Il premio rientra in una manifestazione a scopo benefico organizzata dal centro culturale “Il Cenacolo degli artisti” con la collaborazione dell’assessorato al turismo e del cittadino albisolese Alessandro Perico.

“La visita ha consentito di fare conoscere due delle principali risorse del comune di Albisola Superiore: la ceramica e la solidarietà” commentano l’assessore alla cultura Simona Poggi e l’assessore al sociale Massimo Sprio, che hanno consegnato direttamente il dono alla presenza del Papa, stesso dono che ha ricevuto la benedizione del Santo Padre.

“Incontrare Papa Francesco – dichiarano gli assessori albisolesi – è stata una grande emozione così come rappresentare la nostra città in un luogo importante come il Vaticano”.

Foto di copertina © Vatican Media