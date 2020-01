Albenga, tra febbraio e marzo 12 strade “nel mirino” dell’autovelox: al via i controlli

Albenga. Il Comune di Albenga continua la sua campagna di prevenzione e sicurezza su tutto il territorio, legata al rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità.

Saranno infatti 12 le strade, come ha comunicato la Polizia Locale, nelle quali verranno effettuati i controlli con l’autovelox nel periodo febbraio-marzo.

La Polizia Locale ha inoltre emanato i nomi delle strade sottoposte ad autovelox, e sono: Via Piave, Viale Che Guevara, Via del Molino di San Clemente, Viale VIII Marzo, Via Agricoltura, Viale Martiri della Foce, Via del Cristo, Regione Miranda, Via al Piemonte, Via al Piemonte Regione Cantone-Leca, Regione Massaretti e SS1 Aurelia.