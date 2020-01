Albenga, Roberto Tomatis punta il dito contro il sindaco: “Non vuole vedere i veri problemi della città”

Albenga. “Non ha perso tempo il nostro sindaco dott. Riccardo Tomatis ad esprimere la solidarietà alla Lega e a condannare gli autori, per ora, ignoti che, la scorsa notte, hanno disegnato numerose svastiche su un manifesto con la foto di Matteo Salvini e la scritta ‘Difendiamo il Natale'” Il consigliere di minoranza Roberto Tomatis torna a puntare il dito contro il sindaco Riccardo Tomatis.

Spiega il consigliere di minoranza : “Se da una parte il sindaco condanna, dall’altra, non fa altro che voltare la testa dall’altra parte per non vedere i veri problemi della città”.

“Un atteggiamento, quello del sindaco Dott. Riccardo Tomatis ancora una volta fuori luogo. E’ ora che passi dalle parole ai fatti e che invece di continuare con i soliti atteggiamenti permissivi, come quello gravissimo del dilagare dello spaccio, impari ad ascoltare i cittadini e ad agire di conseguenza mettendo in campo atti e azioni mirate per migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico in città” conclude Roberto Tomatis.