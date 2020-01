Albenga. SAT, in accordo con l’amministrazione comunale di Albenga, ha deciso di prorogare fino al 29 febbraio la distribuzione del kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata (mastelli, opuscolo informativo e chiave per accedere alle nuove campane).

“Come abbiamo più volte affermato, l’intento dell’amministrazione è quello di procedere gradualmente verso il nuovo sistema di raccolta differenziata, questo per andare il più possibile incontro a tutti i cittadini – afferma l’assessore Gianni Pollio – Con la SAT e l’Ufficio Ambiente abbiamo fatto un grande lavoro e studiato un metodo di raccolta che pensiamo possa essere il più adatto per una città come la nostra. Nel centro urbano i cittadini non saranno vincolati a specifici giorni per il conferimento, ma potranno accedere tutti i giorni alle campane attraverso la chiave e le dotazioni che abbiamo distribuito”.

“Invito i cittadini che non hanno ancora ritirato la dotazione a recarsi presso l’ufficio che si trova nel palazzo ex Ester Siccardi entro il mese di febbraio. Nel frattempo – continua Pollio – sostituiremo i cassonetti esistenti con le nuove campane che, in una prima fase, rimarranno aperte per permettere ai cittadini di iniziare a prendere confidenza con il nuovo sistema di conferimento”.

“Sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo intrapreso e voglio garantire ai miei concittadini la massima disponibilità non solo mia, ma anche dello sportello del cittadino, dell’ufficio ambiente e sopratutto di SAT. Abbiamo cercato di fornire a tutti gli utenti le informazioni necessarie per migliorare la differenziazione dei rifiuti sia durante gli incontri organizzati, sia durante la fase di distribuzione del mastelli, delle chiavi e dei dépliant informativi. Per qualunque dubbio o perplessità invito gli utenti a contattarci, a visitare il sito della SAT (dove è consultabile l’opuscolo anche in formato digitale) o a rivolgersi allo sportello del cittadino. Sono certo nella massima collaborazione di tutti gli albenganesi e li ringrazio sin d’ora per il loro impegno –conclude l’assessore Pollio – Insieme potremo rendere la nostra città ancora più bella e pulita”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio l’assessore Pollio, l’ufficio ambiente e la SAT per il grande lavoro che stanno portando avanti. La nostra città è più pulita ed ora il nostro obiettivo deve essere quello di aumentare le percentuali di differenziazione dei nostri rifiuti. Procederemo gradualmente e nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione verso questo obiettivo”.

L’ufficio sito presso il palazzo Ex Ester Siccardi Comune di Albenga in via Martiri della Libertà, 2 sarà aperto fino al 29 febbraio nei seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9:00-12:00

Martedì e Giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00

Si informa altresì che le utenze con posizione TARI nel Comune di Albenga potranno conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale, presso il Centro di Raccolta gestito da SAT presso l’Ex Caserma Turinetto.