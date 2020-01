Albenga, promessi sposi arrestati per spaccio di eroina

Albenga. Nel corso del pomeriggio, nell’ambito di una intensificazione dei servizi di controllo dell’Arma di Carabinieri che ha visto negli ultimi giorni dare esecuzione a numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari nelle zone abitualmente frequentate dalla compravendita di stupefacenti, è stato fermato un 40enne marocchino, pregiudicato, che al transito della pattuglia della sezione Radiomobile ha tentato di cambiare strada per sottrarsi al controllo.

Bloccato e perquisito dai carabinieri gli sono state trovate addosso 4 dosi di eroina. Subito ammanettato è stato portato presso la sua abitazione, mentre i colleghi del nucleo cinofili sono arrivati in supporto per perquisire tutto l’appartamento, in regione Burrone.

Dentro lo stabile è stata trovata la fidanzata 47enne di Albenga, pregiudicata, tossicodipendente e affidata in prova ai servizi sociali. Durante la perquisizione il cane antidroga “Bono” ha fiutato altre dosi di eroina, una decina di grammi in tutto, nascoste in cucina insieme ad un bilancino di precisione e denaro contante per 850 euro, quest’ultimo recuperato dalla vaschetta del servizio igienico.

Durante il controllo sono trovate accanto al materiale per il confezionamento delle dosi anche due fedi nuziali con l’incisione dei nomi della coppia: i due, infatti, dovevano convolare a nozze la settimana prossima, peccato che sono stati dichiarati in arresto per detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed oggi saranno processati per direttissima presso il tribunale di Savona.