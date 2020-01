Albenga. Si protrae da oltre un mese il guasto alla caldaia che impedisce il riscaldamento dei locali delle Poste di via Piave, ad Albenga.

Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato il problema alla nostra redazione: “Dobbiamo entrare con il cappotto e il personale lavora ad una temperatura non ottimale” racconta un lettore.

Secondo quanto riferito da Poste Italiane, il guasto alla caldaia non è stato ancora risolto in quanto risulterebbe difficile reperire un particolare pezzo di ricambio. La problematica, sempre secondo la società, sarebbe in via di risoluzione. Nell’attesa, tuttavia, si registrano i disagi lamentati da alcuni utenti.