Albenga, Piazza del Popolo di nuovo teatro di spaccio: cede droga, arrestato pusher

Albenga. Un sabato notte proficuo per i carabinieri di Albenga che, in Piazza del Popolo, hanno sorpreso due persone intente a scambiarsi della droga. I militari, impegnati in un servizio mirato alla repressione dello spaccio in città hanno notato un movimento strano tra due stranieri all’angolo della piazza, e sono intervenuti tempestivamente.

Dopo una rapida perquisizione sul posto, i carabinieri hanno accertato che tra i due si era appena verificato uno scambio di hashish. Lo spacciatore, un uomo marocchino di 30 anni, è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, con la droga posta sotto sequestro e l’acquirente segnalato alla Prefettura.

Questa mattina il pusher verrà processato per direttissima.