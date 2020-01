Albenga, partono i lavori per il rifacimento del tetto della bocciofila

Albenga. Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del tetto del palasport adibito a Bocciofila in viale Olimpia.

I lavori verranno eseguiti dalla ditta Garofalo e trovano copertura finanziaria sul Bilancio di Esercizio 2019 (130 mila euro contributo Stato conto termico GSE e 220 mila euro a carico bilancio dell’ente – circa 123 mila euro dell’avanzo di bilancio e circa 96 mila già stati stanziati nel precedente bilancio).

Il sindaco Riccardo Tomatis, in occasione, spiega: “Oggi inizia il cantiere relativo al rifacimento del tetto della bocciofila che attualmente è in eternit. Nel corso degli anni si è già provveduto a ripararlo per circa il 20% della sua superficie, la normativa, arrivati a questo punto, ci imponeva di effettuare la completa sostituzione dello stesso”.

“Riteniamo che sia un intervento importante e lungamente atteso – conclude il primo cittadino – La bocciofila è un luogo di aggregazione e questo intervento renderà la struttura più salubre e dignitosa”.

“Con questo intervento inizia il recupero di una struttura importante ai fini sociali. Il completo rifacimento del tetto di questo edificio è importante anche per dare una risposta in termine di incolumità pubblica, salubrità e dal punto di vista dell’efficientamento energetico di questo immobile” sottolinea il vicesindaco Alberto Passino.