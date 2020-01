Albenga, incontro con Raffaella Paita sulle infrastrutture

Albenga. Lunedì 27 gennaio presso Palazzo Scotto Nicolari alle ore 17 l’onorevole Raffaella Paita di Italia Viva, deputato e capogruppo della Commissione trasporti, terrà un incontro dal titolo: “Infrastrutture: uno sguardo sul nostro futuro”.

Insieme a Paita parteciperanno al dibattito il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e quello di Finale Ligure Ugo Frascherelli. Ad introdurre l’incontro ci sarà Vincenzo Munì, consigliere comunale di Albenga e aderente a Italia Viva.

“Comincia una serie di incontri – spiega Alessandro Andreis, portavoce di Italia Viva – che ci vedranno protagonisti nel proporre risposte adeguate alle diverse problematiche che attanagliano il nostro fragile ma meraviglioso territorio”.

“In questo momento il tema delle infrastrutture è estremamente attuale ed urgente – è il commento di Tomatis – per cui ringrazio l’onorevole Paita per aver scelto di confrontarsi con il nostro territorio per recepire le sue criticità e necessità”.