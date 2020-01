Albenga, in piazza San Michele una fiaccolata in memoria di Giulio Regeni

Albenga. Anche quest’anno, proprio come l’anno scorso, Albenga – insieme ad oltre 100 città italiane – ha deciso di aderire alla fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni organizzata a livello nazionale da Amnesty International.

“Sono trascorsi quattro anni da quel 25 gennaio e le autorità egiziane si ostinano ancora a non rendere noti i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio – fanno sapere da Amnesty International -. Sin dall’inizio esse hanno scelto la tattica del depistaggio, della perdita di tempo, delle promesse non mantenute. Loro interlocutori sono stati quattro, ormai, diversi governi italiani che non hanno saputo o voluto chiedere con la necessaria costanza e fermezza la verità per Giulio”.

L’evento ingauno è in programma in piazza San Michele a partire dalle ore 19.