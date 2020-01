Albenga, grande successo per le proiezioni architetturali natalizie

Albenga. Straordinario successo per “Albenga s’illumina d’immenso”, le proiezioni architetturali che hanno dato una grandissima visibilità alla Città delle Torri facendola diventare un vero e proprio punto di riferimento per il turismo delle festività natalizie.

Proprio per questo l’Amministrazione Comunale non vuole fermare la magia, ma, in occasione di San Valentino, la vuole trasformare in “romanticismo”.

Il Comune, infatti, rende noto che intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dell’evento “Albenga in Love” in programma dall’8 al 23 febbraio.

Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: “Dopo il grande successo di “Albenga s’illumina d’immenso” l’Amministrazione ha voluto aprire questa nuova possibilità cercando sponsor e partner per realizzare le proiezioni architetturali anche in occasione di San Valentino.

Il titolo scelto è “Albenga in Love”, ma non aspettatevi solo cuoricini perché abbiamo in mente qualcosa di straordinario che sveleremo in occasione della presentazione di tutte le iniziative che termineranno il 23 febbraio il carnevale della città”.

“Il nostro progetto è quello di creare eventi tutto l’anno in grado di destagionalizzare il turismo e rendere Albenga sempre più attrattiva. Mi complimento ancora una volta con il vicesindaco Alberto Passino e con la consigliera Marta Gaia per la magnifica iniziativa realizzata e stiamo lavorando per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un bis che li lascerà a bocca aperta” afferma il sindaco Riccardo Tomatis.

Tutte le informazioni per poter partecipare al seguente link : http://www.comune.albenga.sv.it/upload/albenga_ecm8/bandi/AvvisoricercasponsorAlbengainlove_148_3112.PDF