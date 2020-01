Albenga. Sono stati individuati nella giornata di ieri i vincitori del contest fotografico “#Albengasilluminadimmenso”.

La giuria, composta dal vicesindaco del Comune di Albenga Alberto Passino, dal consigliere comunale di Albenga Marta Gaia, dal dipendente comunale esperto in fotografia Paolo Carrera, Chiara D’Aurizio, consulente collaboratrice per la campagna “Albenga s’illumina d’immenso” e Mara Cacace, addetta stampa del Comune di Albenga, per questa edizione ha decretato i cinque vincitori.

Al primo posto, per la foto più suggestiva è stata premiata Milena Manzoli; al secondo posto, per la foto nella Cassetta di Babbo Natale Rita Baio; al terzo, per la foto di gruppo Agesci Albenga 5; al quarto posto, per la foto Pet Friendly Paola Inzaghi Alberto. Infine, al quinto posto il premio speciale della critica è stato assegnato a Chiara Bosisio.

“Complimenti a tutti i vincitori e a tutti coloro che hanno postato e condiviso le stupende immagini delle proiezioni architetturali di Albenga – commenta l’amministrazione comunale di Albenga – Ma la magia non finisce qui! Ricordiamo, infatti, che dall’8 al 23 febbraio le proiezioni torneranno a grande richiesta e del tutto rinnovate. Il tema sarà: l’Amore nell’Arte! Non mettete vie i vostri smartphone e le vostre macchine fotografiche, lo spettacolo continua!”.