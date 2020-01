Albenga. Davide Niero, 13 anni studente di terza media, è stato nominato sindaco del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Le elezioni si sono svolte presso la scuola di Leca d’Albenga e le operazioni legate allo spoglio sono state guidate dal Consigliere Vincenzo Munì che ha seguito il progetto iniziato durante l’amministrazione Cangiano.

Con orgoglio il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis dopo la consegna ufficiale della fascia al suo corrispondente “Junior” ha affermato: “L’Amministrazione vuole favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità da parte della popolazione giovanile ed il consiglio comunale dei ragazzi ed uno strumento importante che permetterà ai ragazzi di esprimersi su tematiche importanti. So che questi studenti hanno preso molto seriamente questa iniziativa e sono certo che ne capiscono l’importanza”.

“Da parte nostra voglio sottolineare che l’Amministrazione sarà sempre aperta al dialogo e al confronto con loro. Un ringraziamento particolare va anche agli insegnanti che hanno affiancato i giovani studenti avvicinandoli al funzionamento della macchina amministrativa cogliendo con entusiasmo l’invito del Consigliere Vincenzo Munì a partecipare al progetto.”

Il consigliere Munì: “Avendo proposto e seguito fin dall’inizio il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nato sotto l’Amministrazione Cangiano, sono davvero contento e soddisfatto che, per la prima volta nella sua storia, anche Albenga abbia oggi eletto il suo primo ‘Sindaco dei Ragazzi’. Faccio i complimenti al neo Sindaco Davide Niero e auguro un buon lavoro a tutti i ragazzi eletti. Sono sicuro che tutti loro, grazie a questo nuovo strumento di partecipazione, sapranno e potranno dare un bel contributo alla crescita della nostra città, grazie alle loro idee e ai loro suggerimenti”.

“Un ringraziamento va alla dottoressa Nerelli, segretario Generale del Comune di Albenga, per il suo aiuto nello sviluppo del progetto, all’Istituto Comprensivo Albenga 2 plesso di Leca d’Albenga, al dirigente scolastico Mose’ Laurenzano e al professor Avogadro Roberto che hanno creduto subito in questo progetto”.

Il dirigente scolastico Mosè Laurenzano: “Ringrazio gli insegnanti per il loro impegno, l’amministrazione che ha voluto fortemente e seguito attenzione questo progetto e tutti i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo. A scuola non insegniamo solo le materie come italiano, matematica, storia, geografia ecc, ma vogliamo, in primo luogo, trasmettere valori e fare in modo che i ragazzi possano diventare in primo luogo cittadini responsabili e corretti”.

Su 258 aventi diritto ci sono stati 240 voti, di cui 141 a favore del nuovo “baby sindaco” Davide Niero. Il consiglio sarà composto da: Gagliolo Alice, Falone Tommaso, Pittella Sofia, Milazzo Vittoria, Pizzo Giammaria, Zanaglio Matteo, Sancinito Nicolò, Secco Alessandro, Serra Samuele, Iannelli Matilde, Di Gennaro Oriana, Gardenghi Matteo, Madonia Annalisa, Montina Francesco, Filadelli Marco, Franchelli Rachele, Milani Filippo, Gerini Emanuele, Panizza Gisella e Muni’ Andrea.