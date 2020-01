Albenga, dal Ministero 52 mila euro per le indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle scuole

Albenga. Il Comune di Albenga è stato ammesso al finanziamento del MIUR per le indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti per gli edifici scolastici. Il totale complessivo del contributo assegnato è di 52 mila euro: 10 mila euro per località San Bernardino e 7 mila per le altre strutture (Lungocenta Dante Alighieri, Via degli Orti, Via degli Oddi (Bastia), Via dei Partigiani (Leca), Via Treves (San Fedele) e Reg. Carenda), a fronte delle richieste inoltrate dal Comune il quale si era impegnato a un co-finanziamento di 8.320 euro.

“Attraverso questo finanziamento – afferma l’assessore Silvia Pelosi, delegata all’edilizia scolastica – riusciremo a eseguire un intervento particolarmente utile e importante per la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Le scuole di Albenga sono la priorità di questa amministrazione che ha deciso di investire negli interventi legati alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri edifici scolastici”.

“Alcuni degli interventi sono stati fatti durante le festività natalizie e altri saranno effettuati in estate, ad esempio l’adeguamento sismico e l’anticendio, mentre l’ordinaria manutenzione viene direttamente e costantemente portati avanti attraverso il nostro ufficio tecnico” conclude.