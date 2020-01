Albenga. Sono terminati oggi pomeriggio i lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del rio Carenda ad Albenga, martoriato dall’ondata di maltempo del novembre scorso, che aveva creato pesanti disagi a terreni e aziende agricole della piana ingauna oltre che alle abitazioni private della zona. L’intervento è stato considerato come prioritario da parte del Comune di Albenga che si è attivato con la Regione per avere le risorse e poter svolgere al più presto i lavori.

Dal Piano di Sviluppo Rurale 2 mlioni e 260 mila euro, fondi che prevedono opere anche per il rio Fasceo, corso d’acqua dal quale non sono mancate esondazioni e problemi di dissesto idrogeologico per tutta l’area.

Ma non solo: a preoccupare il Comitato di cittadini albenganesi anche il rio Carendetta. Dopo la pubblicazione del bando si attende l’affidamento dei lavori per completare la messa in sicurezza dei rii ingauni, soprattutto in previsione di possibili nuove allerte meteo e forti piogge. In tutto, prima dell’ondata di maltempo, erano stati preventivati 4,5 mln di euro per la messa in sicurezza complessiva di tutti i rii albenganesi.

Tra le proposte anche quella di un Consorzio di difesa per Albenga e il comprensorio, partecipato dai comuni e dai proprietari di terreni e fabbricati, rilanciata con forza da CIA Savona al Tavolo Verde che si era svolto in Comune.

“Ringraziamo il Comune per aver concluso l’intervento sul rio Carenda, auspichiamo a breve anche l’azione per il rio Carendetta e il rio Fasceo” affermano dal Comitato, preoccupato per l’effetto dannoso di possibili altre precipitazioni.