Albenga, Ciangherotti (Fi) punge il Comune: “Come sono stati spesi i soldi della tassa di soggiorno?”

Albenga. “Sono 76 mila euro nel 2018 e 130 mila nel 2019: ecco le migliaia di euro entrate nelle casse comunali dall’imposta di soggiorno, una tassa di scopo che ha, come obiettivo, quello di valorizzare il turismo cittadino”.

A dichiararlo, il consigliere di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, che ha voluto “interrogare” il Comune sull’utilizzo dei fondi incassati dall’imposta.

“Si tratta di cifre importanti, – ha proseguito Ciangherotti. – Non dico siano abbastanza per promuovere Albenga, il suo patrimonio di arte, storia, outdoor, eccellenze gastronomiche, ma comunque cifre cospicue che dovrebbero aiutare la politica turistica cittadina. Cifre importanti, dicevo, che dovrebbero essere rendicontate in maniera chiara e trasparente, cosa che non mi sembra sia avvenuto”.

“Come mai non si sa nulla di come sono stati spesi questi denari? La maggioranza di centrosinistra sbandiera la sua politica di trasparenza, ma alla prova dei fatti la trasparenza non c’è”.

“Chiedo all’assessore al Turismo e vicesindaco Alberto Passino di fornire ai cittadini, attraverso il sito istituzionale del Comune, di rendere pubbliche le spese effettuate con quei denari, credo lo debba a tutti i cittadini, ma soprattutto agli operatori economici dell’accoglienza che quelle tasse le hanno versate. In caso contrario si potrebbe pensare che più che investiti siano stati sperperati”, ha concluso l’amministratore forzista.