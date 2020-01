Albenga, Ciangherotti: “Banditi concorsi per necroforo e tassista nel silenzio del Comune”

Albenga. “Due concorsi pubblici pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albenga, ma senza l’adeguata ‘pubblicità’ che permetterebbe alla maggioranza dei cittadini di venirne a conoscenza”.

È questo l’affondo del consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha spiegato: “Certe volte non capisco e quindi devo chiedere ragione. In campagna elettorale, a maggio scorso, hanno promesso più posti di lavoro per tutti, da quando governano Albenga stanno pure studiando per costituire una partecipata in seno alla Fondazione Oddi al fine di favorire tante assunzioni e poi, in Comune vengono banditi due concorsi pubblici e il Sindaco Riccardo Tomatis, zitto zitto, neppure si scomoda a darne pubblicità per promuovere un’ampia partecipazione?”.

“Suvvia, sindaco. Occorre dirlo alla popolazione tutta che, dopo anni di assunzioni bloccate per la scellerata riforma del partito democratico a firma Del Rio, finalmente all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Albenga, da qualche giorno, sono stati pubblicati due bandi di concorso pubblico per due lavori: necroforo e tassista. Il primo bando, con scadenza di presentazione della domanda entro il 28 febbraio prossimo, il secondo entro il 17 febbraio prossimo”.

“A sto giro è andata così, ma al prossimo concorso, Sindaco, si impegni ad incaricare subito il suo ufficio stampa (che pagano tutti i cittadini) per darne un’informazione immediata e puntuale che senz’altro riscuoterà interesse. Non è un male se la selezione dei candidati sarà trasparente già dalle modalità di pubblicazione, disperdere i bandi di concorso nei meandri del sito internet del Comune, senza darne adeguata pubblicità nella “homepage” fino alla scadenza, non va per niente bene”, ha concluso.

Entrambi i bandi, con i relativi requisiti, sono stati pubblicati e sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Albenga (per necroforo e tassista, link diretti ai bandi).