Albenga, caduta rovinosa con lo scooter in via Paccini: due feriti

Albenga. Incidente stradale, nel primo pomeriggio odierno, una manciata di minuti prima delle 15, in centro Albenga.

Il sinistro si è verificato in via Paccini. L’autista di uno scooter, con a bordo un’altra persona, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare.

In seguito alla violenta caduta, entrambi hanno riportato ferite ed escoriazioni e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi. Entrambi i feriti sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.